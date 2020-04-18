УПЦ МП привезла благодатный огонь: раздачу проводят, несмотря на карантин

Представители Украинской православной церкви Московского патриархата привезли благодатный огонь на Пасху, несмотря на карантинные ограничения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УПЦ МП в Facebook.

Как рассказали в церкви, после схождения благодатного огня в Иерусалиме отдельную лампадку передали представителям УПЦ МП, которые ожидали в аэропорту Тель-Авива, чтобы не нарушать карантинные ограничения Израиля.

После прибытия в аэропорт "Борисполь" делегация УПЦ МП сразу отправилась в Киев, чтобы доставить благодатный огонь в Свято-Воскресенский храм.

По данным корреспондента РБК-Украина, сейчас в Свято-Воскресенском храме уже началась раздача благодатного огня. При этом в храм пускают только по одному. Верующие также раздают благодатный огонь друг другу на улице.

Фото: раздача благодатного огня в Киеве (РБК-Украина)

Напомним, ранее настоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний сообщил, что ПЦУ может не получить благодатный огонь из Иерусалима на Пасху. Он объяснил, что сложность заключается в жестких карантинных ограничениях, введенных Израилем из-за вспышки коронавируса.

При этом в УПЦ МП заявили, что делегация церкви доставит благодатный огонь, несмотря на карантин. Отмечалось, что представители епархий смогут получить его в Свято-Воскресенском храме, а от раздачи огня в аэропорту решили отказаться.