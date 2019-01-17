ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

СБУ не пред'являла підозру митрополиту УПЦ МП, який співпрацював з кримськими окупантами

Новини » Надзвичайні події    17.01.2019 - 00:12
СБУ не пред'являла підозру митрополиту УПЦ МП, який співпрацював з кримськими окупантами
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Митрополит неодноразово був присутній на заходах, організованих окупаційною владою Криму

Служба безпеки України не побачила злочину в діях митрополита Сімферопольського і Кримського Лазаря (Ростислава Швеця), який співпрацював з окупаційною владою Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідь СБУ на запит Hromadske.ua.

Наголошується, що "станом на 22 листопада 2018 року в кримінальних процесах, які розслідуються слідчими органів безпеки, повідомлення про підозру Швецю Р. П. не проводилося".

Зазначимо, митрополит неодноразово був присутній на заходах, організованих окупаційними властями Криму.

23 лютого 2015 року в першу річницю створення так званого "ополчення Криму" митрополит Сімферопольський і Кримський Лазар провів молебень та освятив пам'ятний камінь "самообороні Криму". Тоді Аксьонов вручав "самообороні Криму" медалі і нагороди.

СБУ не пред'являла підозру митрополиту УПЦ МП, який співпрацював з кримськими окупантамиСБУ не пред'являла підозру митрополиту УПЦ МП, який співпрацював з кримськими окупантамиФото: відповідь СБУ на запит Hromadske.ua

РБК-Україна також писало, що Новоайдарський районний суд Луганської області заочно засудив до шести років позбавлення волі священика УПЦ МП.

У квітні 2014 року настоятель одного з храмів Новоайдарського району приєднався до лав терористів. На чолі групи антиукраїнськи налаштованих осіб він організував блокування автодороги до Луганська, перешкоджаючи переміщення сил та засобів ЗСУ в район проведення АТО.

В СБУ відреагували на заяву РФ про затримання українського шпигуна
Новини України Служба безпеки УкраїниКримУПЦ МП
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся