СБУ не пред'являла підозру митрополиту УПЦ МП, який співпрацював з кримськими окупантами

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Митрополит неодноразово був присутній на заходах, організованих окупаційною владою Криму

Служба безпеки України не побачила злочину в діях митрополита Сімферопольського і Кримського Лазаря (Ростислава Швеця), який співпрацював з окупаційною владою Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідь СБУ на запит Hromadske.ua.

Наголошується, що "станом на 22 листопада 2018 року в кримінальних процесах, які розслідуються слідчими органів безпеки, повідомлення про підозру Швецю Р. П. не проводилося".

Зазначимо, митрополит неодноразово був присутній на заходах, організованих окупаційними властями Криму.

23 лютого 2015 року в першу річницю створення так званого "ополчення Криму" митрополит Сімферопольський і Кримський Лазар провів молебень та освятив пам'ятний камінь "самообороні Криму". Тоді Аксьонов вручав "самообороні Криму" медалі і нагороди.

Фото: відповідь СБУ на запит Hromadske.ua

РБК-Україна також писало, що Новоайдарський районний суд Луганської області заочно засудив до шести років позбавлення волі священика УПЦ МП.

У квітні 2014 року настоятель одного з храмів Новоайдарського району приєднався до лав терористів. На чолі групи антиукраїнськи налаштованих осіб він організував блокування автодороги до Луганська, перешкоджаючи переміщення сил та засобів ЗСУ в район проведення АТО.