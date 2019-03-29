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УПЦ МП не хоче перейменовуватися: суд відкрив провадження

Новини » Політика    29.03.2019 - 12:17
УПЦ МП не хоче перейменовуватися: суд відкрив провадження
Фото: предстоятель УПЦ МП Онуфрій (УНІАН)

Справа буде розглядатися за правилами спрощеного позовного провадження

Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження за позовом УПЦ МП до Міністерства культури про скасування наказу щодо внесення змін до статуту церков, який передбачає перейменування цієї церкви. Про це повідомляє прес-служба суду.

Зокрема, справа буде розглядатися за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи.

"Окружним адміністративним судом міста Києва відкрито провадження у справі за позовом Київської митрополії Української православної церкви до Міністерства культури України про скасування наказу про затвердження релігієзнавчої експертизи щодо встановлення переліку релігійних організацій (об’єднань), що підпадають під дію норм ч.7 та ч.8 ст.12 закону "Про свободу совісті та релігійні організації", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, Мінкульт за результатами релігієзнавчої експертизи визначив, що п'ять релігійних організацій мають внести зміни до своїх статутів і назв відповідно до закону про перейменування.

Як писало РБК-Україна раніше, у кінці 2018 року закон, який зобов'язує Українську православну церкву Московського патріархату (УПЦ МП) перейменуватися у Російську православну церкву, набув чинності.

Нагадаємо, предстоятель Православної церкви України митрополит Єпіфаній впевнений, що рішення ВР про перейменування УПЦ МП не викличе протистоянь.

Додамо, відповідний закон Рада схвалила 20 грудня 2018 року.

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