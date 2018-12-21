Епіфаній впевнений, що рішення Ради про перейменування УПЦ МП не викличе протистоянь

Фото: митрополит Епіфаній (РБК-Україна)

Епіфаній заявив, що рішення Ради тільки полегшить, а не ускладнить ситуацію

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній впевнений, що рішення Верховної ради про перейменування УПЦ МП не викличе протистоянь. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Епіфанія в ефірі "1+1".

Епіфаній, коментуючи рішення українського парламенту, зазначив, що воно "тільки полегшить, а не ускладнить ситуацію, яка зараз є в Україні".

"Був прийнятий відповідний законопроект №5309, згідно якого, церква, яка має свій керівний орган в країні-агресорі повинна відповідати своїй суті. І взагалі, реальність повинна відповідати суті. Кожен православний українець повинен розуміти, до якої церкви він ходить. Навіщо ховатися за якимись вивісками, які не відповідають дійсності? Я вірю, що це не викличе жодних протистоянь, бо зараз упорядковується законодавство України, згідно якого і буде полегшено ці переходи православних парафій від МП до єдиної Православної церкви України", - заявив він.

Крім того, Епіфаній зазначив, що не вважає таке рішення Ради втручанням в церковні справи.

"Тут немає ніякого втручання в церковні справи. Держава упорядковує своє законодавство, яке базується на безпеці держави, це є духовною безпекою української держави, бо церква є духовною основою, яка підтримує українську державу, підтримує український народ", - додав він.

Нагадаємо, вчора, 20 грудня, Рада зобов'язала УПЦ МП перейменуватися у Російську православну церкву. Того ж дня спікер парламенту Андрій Парубій підписав відповідний закон та передав його на розгляд президентові України Петру Порошенку.

У свою чергу, в УПЦ МП звернулися до Порошенка з проханням накласти вето на закон щодо перейменування церкви. Крім того, в УПЦ МП назвали таке рішення Ради неконституційним.

Як писало РБК-Україна, вчора у ході прес-конференції президент Російської Федерации Володимир Путін заявив, що допускає "кривавий" переділ власності після створення нової церкви в Україні.