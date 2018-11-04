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В УПЦ МП заявили, що Варфоломій заборонив Філарету і Макарію очолювати нову церкву

Новини » Суспільство    04.11.2018 - 12:05
Фото: митрополит Антоній (РБК-Україна)
Фото: митрополит Антоній (РБК-Україна)

Митрополит Антоній заявив про наявність листа від Вселенського патріархату до УПЦ КП і УАПЦ

Керуючий справами Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП), митрополит Антоній заявив про "наявність листа від Вселенського патріархату до УПЦ Київського патріархату і Української автокефальної православної церкви, згідно з яким голови цих церков не можуть брати участь у виборах глави нової УПЦ". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю програмі "Право на віру" на каналі "Перший козацький", відео якого опубліковано на сайті УПЦ МП.

"Є цікава інформація з різних джерел про те, що є лист з Фанару (історичний район в Константинополі, де розташована резиденція Константинопольського патріарха, - ред.), спрямований в Київський патріархат і Автокефальну церкву, згідно з яким у виборах не можуть брати участь ні Філарет, ні Макарій. Тому, мабуть, слова на нещодавній прес-конференції про те, що долю цього зібрання повинен вирішити Фанар, виходять саме з цього. Тобто, потрібно переконати все ж Фанар, щоб він цей свій принциповий підхід якимось чином скасував", - заявив керуючий справами УПЦ МП.

За його словами, важко сказати, чи відбудеться взагалі об'єднавчий собор, необхідний для отримання Томосу української церкви.

Нагадаємо, в суботу, 3 листопада, у рамках офіційного візиту до Туреччини президент України Петро Порошенко уклав угоду про співпрацю та взаємодію України з Вселенським патріархатом.

Раніше, архієрей Константинопольської церкви, представник Вселенського патріархату при Всесвітній раді церков Іова (Гечі) заявив, що єдина автокефальна церква після отримання томосу буде називатися Православна церква в Україні.

Крім того, в Константинополі заявили, що в Україні з 11 жовтня канонічно перестане існувати Українська православна церква (УПЦ) Московського патріархату.

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Теми: Томос про автокефалію УПЦ
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