Сейм Латвії засудив російську агресію проти України

Фото: сейм Латвії (saeima.lv)

Латвія вимагає у РФ негайно відпустити українських військовополонених моряків

Сейм Латвії у четвер, 13 грудня, ухвалив заяву, якою висловлює підтримку суверенітету і територіальної цілісності України та засуджує Російську Федерацію в зв'язку з агресією в Азовському морі і Керченській протоці. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Сейму.

Зокрема, у заяві Сейм рішуче засуджує Росію також за агресивні блокування Азовського моря, захоплення українських військових кораблів і їх екіпажів. У Сеймі це назвали порушенням суверенітету України і її територіальної цілісності, а також нехтуванням міжнародно-правовими принципами.

"Росія повинна негайно звільнити ув'язнених громадян України - 24 затриманих моряків - а також забезпечити, щоб усі політичні заручники і незаконно затримані громадяни України були відпущені", - йдеться в заяві.

Сейм закликає також Європейський союз і міжнародні інститути - ОБСЄ, ООН - негайно дати відповідь на події в Керченській протоці, які стались 25 листопада.

Нагадаємо, як повідомив президент України Петро Порошенко під час спільної прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у четвер, 13 грдня, НАТО буде забезпечувати безпеку в Азовському морі.