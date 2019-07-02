УПЦ КП просить суд скасувати ліквідацію патріархату

Фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

УПЦ Київського патріархату намагається відновити свій статут

Суд просять скасувати наказ Міністерства культури в частині припинення дії реєстрації статуту Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Окружного адміністративного суду міста Києва.

В Окружний адміністративний суд міста Києва надійшов позов до Мінкульту про скасування наказу в частині, де зазначено, що втратили чинність, накази міністерства про реєстрацію нової редакції статуту релігійної організації "Київської патріархії Української православної церкви", а також нової редакції статуту про управління УПЦ КП. Позивачем зазначено УПЦ КП.

Так, позивач просить суд визнати протиправним та скасувати наказ відомства від 30 січня 2019 в частині, а саме "визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства культури України "Про реєстрацію статуту релігійної організації УПЦ КП в новій редакції та "Про нову редакцію статуту про управління УПЦ КП".

У той же час, разом із позовною заявою було подано клопотання про забезпечення позову, де позивач просить негайно призупинити дію оспорюваного наказу в частині припинення дії наказів Міністерства про статути УПЦ КП.

Як повідомляло РБК-Україна, 20 червня так званий "помісний собор" УПЦ Київського патріархату скасував рішення архієрейського собору від 15 грудня 2018 року про саморозпуск і не прийняв томос про автокефалію, виданий Константинополем.