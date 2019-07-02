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УПЦ КП просит суд отменить ликвидацию патриархата

Новости » Общество    02.07.2019 - 17:52
УПЦ КП просит суд отменить ликвидацию патриархата
Фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

УПЦ Киевского патриархата пытается восстановить свой устав

Суд просят отменить приказ Министерства культуры в части прекращения действия регистрации устава Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Окружного административного суда города Киева.

В Окружной административный суд города Киева поступил иск к Минкульту об отмене приказа, в части, где указано, что утратили силу приказы министерства о регистрации в новой редакции устава религиозной организации "Киевской патриархии Украинской православной церкви", а также о новой редакции устава об управлении УПЦ КП. Истцом указано УПЦ КП.

Так, истец просит суд признать противоправным и отменить приказ ведомства  от 30 января 2019 в части, а именно "признать утратившими силу приказы Министерства культуры Украины "О регистрации устава религиозной организации УПЦ КП в новой редакции и "О новой редакции устава об управлении УПЦ КП".

В то же время, вместе с исковым заявлением было подано ходатайство об обеспечении иска, где истец просит немедленно приостановить действие оспариваемого приказа в части прекращения действия приказов Министерства об уставах УПЦ КП.

Как сообщало РБК-Украина, 20 июня так называемый "поместный собор" УПЦ Киевского патриархата отменил решение архиерейского собора от 15 декабря 2018 года о самороспуске и не принял томос об автокефалии, изданный Константинополем.

 

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