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УПЦ Київського патріархату висуне Філарета на пост предстоятеля єдиної церкви

Новини » Політика    26.10.2018 - 12:26
Фото: Філарет (РБК-Україна)
Фото: Філарет (РБК-Україна)

Сам Філарет не буде висувати свою кандидатуру на об'єднавчому соборі

Українська православна церква (УПЦ) Київського патріархату висуне свого предстоятеля Філарета на пост глави єдиної церкви автокефальної церкви. Про це на прес-конференції заявив патріарший намісник, митрополит Епіфаній, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, сам Філарет не буде висувати свою кандидатуру.

"Його будемо ми - архієреї Київського патріархату - одноголосно висувати. Всі 40 архієреїв єдині в тій думці, що тільки святіший патріарх має всі необхідні якості для того, щоб очолити помісну православну церкву", - заявив Епіфаній.

Він також уточнив, що предстоятеля єдиної церкви обиратимуть на об'єднавчому соборі.

Нагадаємо, раніше Філарет пояснив механізм переходу церков до Єдиної автокефальної. За його словами, після утворення єдиної церкви значна частина православних залишиться в Російській православній церкві в Україні.

"Якщо 2/3 парафіян проголосує за українську церкву, то храм разом з парафіянами перейде в Українську православну церкву. Якщо 2/3 немає, а парафія знаходиться в Московському патріархаті, то вона і залишиться в МП", - пояснив патріарх Філарет.

До цього повідомлялося, що в Об'єднавчому соборі візьмуть участь мінімум 10 архиєреїв УПЦ МП.

 

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