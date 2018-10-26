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УПЦ Киевского патриархата выдвинет Филарета на пост предстоятеля единой церкви

Новости » Политика    26.10.2018 - 12:26
Фото: Филарет (РБК-Украина)
Фото: Филарет (РБК-Украина)

Сам Филарет не будет выдвигать свою кандидатуру на объединительном соборе

Украинская православная церковь (УПЦ) Киевского патриархата выдвинет своего предстоятеля Филарета на пост главы единой церкви автокефальной церкви. Об этом на пресс-конференции заявил патриарший наместник, митрополит Епифаний, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, сам Филарет не будет выдвигать свою кандидатуру.

"Его будем мы - архиереи Киевского патриархата - единогласно выдвигать. Все 40 архиереев едины в том мнении, что только святейший патриарх имеет все необходимые качества для того, чтобы возглавить поместную православную церковь", - заявил Епифаний.

Он также уточнил, что предстоятеля единой церкви будут избирать на объединительном соборе.

Напомним, ранее Филарет объяснил механизм перехода церквей в Единую автокефальную. По его словам, после образования единой церкви значительная часть православных останется в Русской православной церкви в Украине.

"Если 2/3 прихожан проголосует за украинскую церковь, то храм вместе с прихожанами перейдет в Украинскую православную церковь. Если 2/3 нет, а приход находится в Московском патриархате, то он и останется в МП", - пояснил Филарет.

До этого сообщалось, что в Объединительном соборе примут участие минимум 10 архиереев УПЦ МП.

 

Филарет надеется, что Украина получит Томос до конца года
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