Росіяни готують мобілізацію в південних регіонах України
Росіяни продовжують мобілізацію на окупованих територіях України й мають намір розширити її географію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр нціонального спротиву.
Ворог почав підготовку до призову в Бердянську, де керівникам ОСББ дали розпорядження подати списки мешканців будинків призивного віку. Умовою для мобілізації є російський паспорт, видачою якого росіяни займаються на окупованих територіях.
Росіяни знову наростили темпи мобілізації в Луганській області, зокрема до армії забрали всіх чоловіків з луганського м’ясокомбінату та "луганської державної академії культури".
Нагадаємо, так сомо росіяни проводять мобілізацію в окупованому Криму. Українців закликали саботувати таку мобілізацію.
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