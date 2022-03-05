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Українці управляють Запорізькою АЕС, незважаючи на захоплення території

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Запоріжжя, Субота 05 березня 2022 03:57
Українці управляють Запорізькою АЕС, незважаючи на захоплення території Фото: Запорізька атомна електростанція (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Вчора вночі, 4 березня, російські окупанти обстріляли перший енергоблок Запорізької атомної електростанції в Енергодарі. Почалася пожежа, але, на щастя, її змогли загасити. Зараз управління атомною електростанцією знаходиться в українських руках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника міністра внутрішніх справ Вадима Денисенка в ході телемарафону.

При цьому, за його словами, російські військові контролюють периметр Запорізької АЕС. Але ситуація в Енергодарі динамічно змінюється. Наразі відомо про трьох загиблих бійців Нацгвардії України.

Нагадаємо, через пошкодження на Запорізькій атомній електростанції Енергодар залишився без тепла. Фахівці проводять аварійно-відновлювальні роботи, і сподіваються, що тепло у квартирах місцевих жителів з'явиться в суботу, 5 березня.

Ми також писали про те, що президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем. В ході переговорів вони обговорили безпеку АЕС і санкції проти Росії.

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