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Енергодар залишається без тепла через пошкодження ЗАЕС: коли відновлять теплопостачання

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Енергодар, П'ятниця 04 березня 2022 18:55
Енергодар залишається без тепла через пошкодження ЗАЕС: коли відновлять теплопостачання Фото: Обстріл Запорізької АЕС (facebook.com/rostinfocom)
Автор: Світлана Мащенко

Після обстрілів і пожежі на Запорізькій атомній електростанції в місті Енергодар відсутнє теплопостачання.

Про це повідомив міський голова Дмитро Орлов.

"У зв'язку з пошкодженням ділянки магістрального трубопроводу, постачання теплової енергії на місто наразі неможливе. Фахівці ЗАЕС проводять аварійно-відновлювальні роботи", - говориться в повідомленні.

Орієнтована дата відновлення теплопостачання - 5 березня.

Нагадаємо, що наразі майданчик Запорізької АЕС захоплений окупантами. На станції є пошкодження.

На щастя, змін радіаційного стану в Запорізькій області не зафіксовано, радіаційний гамма фон знаходиться в межах нормальних показників.

Раніше повідомлялося, що серед персоналу Запорізької АЕС загиблих та поранених немає.

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