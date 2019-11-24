Дитячий омбудсмен потрапив в ДТП

Уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба зі своїми дітьми потрапив у дорожно-транспортну пригоду. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook керівника громадського руху "Живи" Оксамити Новачук.

Як вона зазначила, Кулеба та один з його дітей перебувають у важкому стані

"Друзі, наш брат Микола Кулеба, уповноважений президента у справах дітей, потрапив в аварію. Він і одна з трьох його дітей перебувають у важкому стані", - написала вона.

Крім того, засновник dtp.kiev.ua Влад Антонов на своїй сторінці Facebook написав, що аварія сталася в Чабанах.

"Попередньо, з дітьми на червоне світло Чабанах проїхав уповноважений президента у справах дітей Микола Кулеба. Двоє у важкому стані. Нагадаємо, з двома дітьми, без дитячих крісел на червоний наосліп", - написав він.

Раніше президент Володимир Зеленський призначив Миколу Кулебу уповноваженим президента з прав дитини.

Нагадаємо, під Києвом у Броварах на вулиці Черняховського автомобіль в'їхав у дерево, у результаті чого постраждали троє людей.

Також у Києві в ході дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) перекинувся мікроавтобус.

Раніше повідомлялося, що в Харківській області 21 листопада в результаті ДТП загинули 2 пішоходи. Водій автомобіля Toyota не впорався з керуванням і наїхав на людину. У той же день на автодорозі Київ-Харків-Довжанський водій автомобіля Opel Vivaro скоїв наїзд на 50-річну жінку.