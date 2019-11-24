ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Під Києвом автомобіль в'їхав у дерево, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події     24.11.2019 - 10:49
Під Києвом автомобіль в'їхав у дерево, є постраждалі
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У результаті ДТП під Києвом постраждали троє людей

Під Києвом у Броварах на вулиці Черняховського автомобіль в'їхав у дерево, у результаті чого постраждали троє людей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на dtp.kiev.ua в Facebook.

Як наголошується, один з постраждалих у важкому стані.

"Нетверезий водій автомобіля "Фольксваген Тігуан" на швидкості намагався увійти в поворот, зловив обидва узбіччя і врізався в дерево. Троє постраждалих. Водій і пасажир - більш-менш. Дівчина, яка не була пристебнута, у комі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Києві вранці 22 листопада під час руху загорівся автомобіль служби таксі Uber.

РБК-Україна писало, що в Києві на вулиці Старонаводницькій в результаті дорожньо-транспортної пригоди загорівся автомобіль.

Раніше повідомлялося, що в Харківській області 21 листопада в результаті ДТП загинули 2 пішоходи. Водій автомобіля Toyota не впорався з керуванням і наїхав на людину. У той же день на автодорозі Київ-Харків-Довжанський водій автомобіля Opel Vivaro скоїв наїзд на 50-річну жінку.

У Флориді поїзд зіткнувся з автомобілем, є жертви На дорозі Київ-Чоп сталася потрійна ДТП з мікроавтобусами, є жертви
Новини України КиївДТПБровары
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся