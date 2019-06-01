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Зеленський призначив уповноваженого з прав дитини

Новини » Політика    01.06.2019 - 17:36
Зеленський призначив уповноваженого з прав дитини
Фото: Микола Кулеба (Радіо Свобода)

Уповноваженим з прав дитини знову став Микола Кулеба

Президент України Володимир Зеленський призначив Миколу Кулебу уповноваженим президента з прав дитини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ оприлюднений на сайті Адміністрації президента.

Так, відповідно до указу №348/2019 від 1 червня уповноваженим президента з прав дитини знову став Микола Кулеба, який був звільнений попереднім президентом Петром Порошенком.

Зеленський призначив уповноваженого з прав дитини

Нагадаємо, 19 травня тодішній президент України Петро Порошенко звільнив Кулебу з посади уповноваженого президента з прав дитини. Кулеба перебував на посаді уповноваженого президента з прав дитини з грудня 2014 року.

Як писало РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський затвердив новий склад Ради національної безпеки і оборони. Також, своїм указом Зеленський виключив зі складу РНБО Ігоря Райніна, Олександра Турчинова, Віктора Муженка і Юрія Стеця, які були призначені Петром Порошенком.

Крім того, 29 травня Зеленський призначив нового главу Служби безпеки президента. Новим заступником начальника Управління державної охорони (УДО) та главою Служби безпеки президента став Максим Донець.

Додамо, указом №336/2019 президент призначив Вячеслава Штучного першим заступником очільника Управління державної охорони України. 

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