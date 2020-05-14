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УПЛ відновиться наприкінці травня матчем "Динамо" проти "Шахтаря"

Новини » Спорт     14.05.2020 - 16:26
УПЛ відновиться наприкінці травня матчем "Динамо" проти "Шахтаря"
Фото: "Динамо" - "Шахтар" (facebook.com/fcdynamoua)

Командам залишилося зіграти 9 турів

Українська Прем'єр-ліга (УПЛ) прийняла рішення про відновлення футбольного сезону, перерваного через пандемію коронавірусної інфекції, 30 травня. Про це інформує пресслужба київського "Динамо".

Згідно з розкладом, в наступному турі столичний клуб має зустрітися з донецьким "Шахтарем". Однак точних дат та часу початку матчів поки немає.

Детальний календар і місце проведення поєдинків стануть відомі пізніше. Усі зустрічі проходитимуть без уболівальників.

У середині березня чемпіонат України пішов на вимушену паузу у зв'язку з пандемією коронавірусу. На момент припинення відбулося 23 туру. Командам залишилося зіграти по дев'ять матчів.

У турнірній таблиці УПЛ лідирує "Шахтар". "Гірники" випереджають "Зорю" на 13 очок. "Динамо" замикає трійку, поступаючись луганчанам за особистими зустрічами.

Раніше про відновлення футбольної першості оголосили в Німеччині, Австрії, Туреччини, Болгарії, Чехії та Португалії. При цьому чемпіонати Франції і Нідерландів з футболу завершили достроково. Серед європейських чемпіонатів не зупинився через коронавірус лише вищий дивізіон Білорусі.

Автор: Вера Олейник

Теги Новини України Чемпионат УкраинывозобновлениеУПЛ
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