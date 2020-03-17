ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Всі змагання з футболу в Україні призупинені на невизначений термін

Новини » Спорт     17.03.2020 - 18:58
Всі змагання з футболу в Україні призупинені на невизначений термін
Фото: Будинок футболу (uaf.ua)

Причина скасування змагань - коронавірус

Виконавчий комітет Української асоціації футболу (УАФ) ухвалив рішення щодо призупинення всіх змагань з футболу на території країни. Про це повідомляється на сайті організації.

Пауза стосується всіх змагань під егідою УАФ - УПЛ, Кубка, Першої та Другої ліг, жіночої першості, Кубку з футзалу, а також змагань різного віку обласного та місцевого значення.

Турніри припинені в період з 18 березня 2020 року і до прийняття іншого рішення.

Раніше, у зв'язку з введенням на території України карантину, було вирішено провести два тури УПЛ за порожніх трибун.

Через пандемію коронавірусу вже взяли паузу більшість європейських футбольних чемпіонатів, серед яких англійська Прем'єр-ліга, французька Ліги 1, іспанська Прімера, італійська Серії А.

Апеляція "Манчестер Сіті" на виключення з єврокубків відкладена Коронавірус в Україні і світі: головні новини 17 березня
Новини України Чемпионат УкраиныУПЛФутболКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся