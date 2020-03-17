Всі змагання з футболу в Україні призупинені на невизначений термін

Фото: Будинок футболу (uaf.ua)

Причина скасування змагань - коронавірус

Виконавчий комітет Української асоціації футболу (УАФ) ухвалив рішення щодо призупинення всіх змагань з футболу на території країни. Про це повідомляється на сайті організації.

Пауза стосується всіх змагань під егідою УАФ - УПЛ, Кубка, Першої та Другої ліг, жіночої першості, Кубку з футзалу, а також змагань різного віку обласного та місцевого значення.

Турніри припинені в період з 18 березня 2020 року і до прийняття іншого рішення.

Раніше, у зв'язку з введенням на території України карантину, було вирішено провести два тури УПЛ за порожніх трибун.

Через пандемію коронавірусу вже взяли паузу більшість європейських футбольних чемпіонатів, серед яких англійська Прем'єр-ліга, французька Ліги 1, іспанська Прімера, італійська Серії А.