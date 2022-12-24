УПЛ раздала последние призы года: кто лучший футболист и тренер месяца

В ноябре-декабре награды лучшему игроку и лучшему тренеру отечественной Премьер-лиги достались представителям клубов из Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт лиги .

Форвард "Днепра-1" Артем Довбик – лучший футболист месяца. За него проголосовало 27,5% респондентов.

В отчетный период лидер атак "спортклубовцев" провел 6 матчей УПЛ, в которых забил 5 мячей. В частности, Довбик оформил хет-трик против ковалевского "Колоса" (3:1). Он опередил в голосовании хавбека "Шахтера" Мудрика, голкипера Мозиля ("Металлист 1925"), звезду "Динамо" Цыганкова, универсала Кирюханцева ("Заря").

В свою очередь Юрий Вернидуб – лучший тренер ноября-декабря. Украинский специалист во главе "Кривбасса" одержал 4 победы. Именно криворожцы нанесли первое поражение в сезоне лидеру первенства – СК "Днепр-1" (2:1). В конце концов "Кривбасс" завершил первый круг на 8-й строчке.

Ранее Премьер-лига раздала награды лучшим тренеру и игроку октября. Первый приз достался наставнику "Зари" Патрику ван Леувену, а вот второй пополнил коллекцию того же Довбика. Старт второго круга назначен на март.