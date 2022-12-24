УПЛ роздала останні призи року: хто найкращі футболіст і тренер місяця

У листопаді-грудні нагороди найкращому гравцеві та найкращому тренеру вітчизняної Прем'єр-ліги дісталися представникам клубів із Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ліги .

Форвард "Дніпра-1" Артем Довбик – найкращий футболіст місяця. За нього проголосували 27,5% респондентів.

У звітний період лідер атак "спортклубівців" провів 6 матчів УПЛ, у яких забив 5 м'ячів. Зокрема, Довбик оформив хет-трик проти ковалівського "Колоса" (3:1). Він випередив у голосуванні хавбека "Шахтаря" Мудрика, голкіпера Мозіля ("Металіст 1925"), зірку "Динамо" Циганкова, універсала Кирюханцева ("Зоря").

Натомість Юрій Вернидуб – найкращий тренер листопада-грудня. Український фахівець на чолі "Кривбаса" здобув 4 перемоги. Саме криворіжці завдали першої поразки в сезоні лідеру першості – СК "Дніпро-1" (2:1). Зрештою, "Кривбас" завершив перше коло на 8-й сходинці.

Раніше Прем'єр-ліга роздала нагороди найкращим тренеру та гравцю жовтня. Перший приз дістався керманичу "Зорі" Патріку ван Леувену, а от другий поповнив колекцію того ж Довбика. Старт другого кола призначений на березень.