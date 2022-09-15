УПЛ визначилася з датами п'ятого туру чемпіонату України

Дирекція української Прем'єр-ліги затвердила дати, час і місця проведення матчів 5-го туру футбольної першості. Центральним поєдинком стане зустріч харківського "Металіста" та донецького "Шахтаря".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ліги .

Звітний тур УПЛ розтягнуть на три дні. Перші матчі пройдуть у п'ятницю, 30 вересня.

У перший день 5-го туру "Верес" вперше за п'ять років прийме суперника на рідному стадіоні в Рівному. На "Авангард" завітає львівський "Рух", а поєдинок розпочнеться о 13:00. Натомість о 17-й розпочнеться двобій харківського "Металіста 1925" і "Колоса" з Ковалівки.

У перший день жовтні відбудуться три матчі. У Петровому "Інгулець" прийме полтавську "Ворскла" (13:00), до "Львова" завітає в гості "Дніпро-1" (15:00), а "Шахтар" проекзаменує "Металіст" (17:00).

Ще три поєдинки заплановані на 2 жовтня. Ігровий день розпочнеться із поєдинку закарпатського "Миная" та київського "Динамо" о 13:00. Через дві години свою зустріч розпочнуть одеський "Чорноморець" і "Олександрія". Закриватимуть тур луганська "Зоря" і криворізький "Кривбас" (17:00).

Перелік матчів 5-го туру Прем'єр-ліги:

"Верес" – "Рух", 30 вересня, 13:00

"Металіст 1925" – "Колос", 30 вересня, 17:00

"Інгулець" – "Ворскла", 1 жовтня, 13:00

"Львів" – "Дніпро-1", 1 жовтня, 15:00

"Металіст" – "Шахтар", 1 жовтня, 17:00

"Минай" – "Динамо", 2 жовтня, 13:00

"Чорноморець" – "Олександрія", 2 жовтня, 15:00

"Зоря" – "Кривбас", 2 жовтня, 17:00

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