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УПЛ визначилася з датами п'ятого туру чемпіонату України

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Київ, Четвер 15 вересня 2022 14:28
УПЛ визначилася з датами п'ятого туру чемпіонату України Фото: "Шахтар" зустрінеться з відновленим "Металістом" (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорців

Дирекція української Прем'єр-ліги затвердила дати, час і місця проведення матчів 5-го туру футбольної першості. Центральним поєдинком стане зустріч харківського "Металіста" та донецького "Шахтаря".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ліги.

Звітний тур УПЛ розтягнуть на три дні. Перші матчі пройдуть у п'ятницю, 30 вересня.

У перший день 5-го туру "Верес" вперше за п'ять років прийме суперника на рідному стадіоні в Рівному. На "Авангард" завітає львівський "Рух", а поєдинок розпочнеться о 13:00. Натомість о 17-й розпочнеться двобій харківського "Металіста 1925" і "Колоса" з Ковалівки.

У перший день жовтні відбудуться три матчі. У Петровому "Інгулець" прийме полтавську "Ворскла" (13:00), до "Львова" завітає в гості "Дніпро-1" (15:00), а "Шахтар" проекзаменує "Металіст" (17:00).

Ще три поєдинки заплановані на 2 жовтня. Ігровий день розпочнеться із поєдинку закарпатського "Миная" та київського "Динамо" о 13:00. Через дві години свою зустріч розпочнуть одеський "Чорноморець" і "Олександрія". Закриватимуть тур луганська "Зоря" і криворізький "Кривбас" (17:00).

Перелік матчів 5-го туру Прем'єр-ліги:

  • "Верес" – "Рух", 30 вересня, 13:00
  • "Металіст 1925" – "Колос", 30 вересня, 17:00
  • "Інгулець" – "Ворскла", 1 жовтня, 13:00
  • "Львів" – "Дніпро-1", 1 жовтня, 15:00
  • "Металіст" – "Шахтар", 1 жовтня, 17:00
  • "Минай" – "Динамо", 2 жовтня, 13:00
  • "Чорноморець" – "Олександрія", 2 жовтня, 15:00
  • "Зоря" – "Кривбас", 2 жовтня, 17:00

У четвер "Динамо" презентувало нові комплекти форми на сезон 2022/23. Домашній, виїзний та третій варіант екіпірування виготовив New Balance. На основну форму киян повернеться легендарна діагональна смуга.

До слова, українська Прем'єр-ліга призначила матч чемпіонату України посеред міжнародної паузи.

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