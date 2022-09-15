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"Динамо" показало комплекти форми на сезон із нотками патріотизму та ностальгії: ефектні фото

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Київ, Четвер 15 вересня 2022 10:46
"Динамо" показало комплекти форми на сезон із нотками патріотизму та ностальгії: ефектні фото Фото: "Динамо" під час підготовки до матчу Ліги Європи (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Напередодні матчу групового етапу Ліги Європи проти АЕКа з Ларнаки київське "Динамо" презентувало три варіанти екіпірування на сезон 2022/23.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Домашній, виїзний та третій комплекти форми для українського гранда виготовив New Balance. Американський виробник залишається технічним партнером "біло-синіх" упродовж п'яти сезонів.

Домашній варіант екіпірування виконаний у традиційних біло-блакитних барвах із діагональною смугою уздовж футболки. Це данина пам'яті "Динамо" 60-х, яке в подібній формі здобуло перший чемпіонський титул. Також на футболці розмістили клубний герб, логотип спонсора, прапор України та абревіатуру FCDK на звороті.

Виїзна форма отримала синьо-блакитні кольори. Під час створення цього концепту дизайнери надихалися вуличною культурою і фанатськими графіті в столиці України. Цей варіант екіпірування повинен продемонструвати єдність команди, міста та вболівальників.

Нарешті третій комплект виконаний у національних кольорах. Головною барвою форми стала жовта з додаванням синіх елементів. Герб клубу, спонсорський логотип, український стяг і напис FCDK опинилися на звичних місцях.

Старт продажу нової форми "Динамо" запланувало на 16 вересня. Екіпірування продаватимуть в офіційних інтернет-магазинах "біло-синіх", клубній офлайн-крамниці та в окремих торговельних точках New Balance.

Фото: Форма "Динамо" на сезон 2022/23 (facebook.com/fcdynamoua)

До слова, раніше підготували анонс поєдинку "Динамо" та АЕКа в групі Ліги Європи.

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