УПЛ определилась с датами пятого тура чемпионата Украины

Дирекция украинской Премьер-лиги утвердила даты, время и места проведения матчей 5-го тура футбольного первенства. Центральным поединком станет встреча харьковского "Металлиста" и донецкого "Шахтера".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт лиги .

Отчетный тур УПЛ растянут на три дня. Первые матчи пройдут в пятницу, 30 сентября.

В первый день 5-го тура "Верес" впервые за пять лет примет соперника на родном стадионе в Ровно. "Авангард" посетит львовский "Рух", а матч начнется в 13:00. В 17 часов начнется поединок харьковского "Металлиста 1925" и "Колоса" из Ковалевки.

В первый день октябре состоятся три матча. В Петровом "Ингулец" примет полтавскую "Ворскла" (13:00), к "Львову" приедет в гости "Днепр-1" (15:00), а "Шахтер" проэкзаменует "Металлист" (17:00).

Еще три поединка запланированы на 2 октября. Игровой день начнется с поединка закарпатского "Миная" и киевского "Динамо" в 13:00. Через два часа свою встречу начнут одесский "Черноморец" и "Александрия". Закрывать тур будут луганская "Заря" и криворожский "Кривбасс" (17:00).

Список матчей 5-го тура Премьер-лиги:

"Верес" – "Рух", 30 сентября, 13:00

"Металлист 1925" – "Колос", 30 сентября, 17:00

"Ингулец" – "Ворскла", 1 октября, 13:00

"Львов" – "Днепр-1", 1 октября, 15:00

"Металлист" – "Шахтер", 1 октября, 17:00

"Минай" – "Динамо", 2 октября, 13:00

"Черноморец" – "Александрия", 2 октября, 15:00

"Заря" – "Кривбасс", 2 октября, 17:00

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