УПЛ призначила перенесений матч першого туру на паузу збірних: відома дата

Дирекція української Прем'єр-ліги обрала несподівану дату для перенесеного матчу стартового туру чемпіонату України між закарпатським "Минаєм" і "Львовом".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ .

Матч "Минай" – "Львів" відбудеться 25 вересня. Початок поєдинку о 13:00. Найімовірніше, закарпатці приймуть галичан на домашній арені в передмісті Ужгорода.

Обидві команди до очного двобою підходять із посередніми результатами. "Минай" набрав 4 очки в трьох матчах, а "Львів" – лише один пункт, зігравши внічию 0:0 із криворізьким "Кривбасом" у 3-му турі.

Напередодні "Минай" здобув виїзну перемогу над "Інгульцем". У складі закарпатців забитими м'ячами відзначилися Твердохліб і Хахльов. Натомість голкіпер команди Володимира Шарана Бандура був вилучений під завісу матчу за гру руками за межами штрафного майданчика.

19 вересня клубний футбол Європи піде на паузу, пов'язану з матчами збірних. Зокрема, збірна України проведе 3 поєдинки Ліги націй – двічі проти Шотландії (21 і 27 вересня), а також проти Вірменії (24 вересня).

Футболісти "Миная" та "Львова" не викликані до національної команди, але хавбек закарпатців Кулієв потрапив до української молодіжки на матчі плей-офф кваліфікації до Євро-2023 проти ровесників зі Словаччини (23 і 27 вересня).