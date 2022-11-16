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УПЛ назвала игрока и тренера месяца: кто забрал призы

Фото: Артем Довбик в октябре достаточно забивал (facebook.com/sportclubdnipro1)
Автор: Антон Федорцив

Украинская Премьер-лига объявила победителей голосования в номинациях лучшему тренеру и лучшему игроку октября в чемпионате Украины. Они представляют луганскую "Зарю" и "Днепр-1" соответственно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт лиги.

Форвард "спортклубовцев" Артем Довбик – лучший футболист месяца. За него проголосовало 24% респондентов.

Нападающий в октябре провел 6 матчей в Премьер-лиге, в которых забил 5 мячей и отдал 1 ассистент. В частности, Довбик оформил хет-трик против "Зари" (3:0). В голосовании он опередил защитника Цурикова ("Александрия"), хавбека Буяльского ("Динамо"), форварда Прядуна ("Металлист") и полузащитника Мудрика ("Шахтер").

Приз же лучшему тренеру достался наставнику "Зари" Патрику ван Леувену. Нидерландский специалист во главе луганцев в течение месяца одержал 3 победы – над "Черноморцем", "Вересом" и "Металлистом 1925". Также его подопечные уступили "Днепру-1" и свели вничью поединок с "Кривбассом" (2:2).

Ранее Премьер-лига раздала награды лучшим тренеру и игроку августа-сентября. Оба приза достались представителям ровненского "Вереса" – Юрию Вирту и Дмитрию Клецу соответственно.

К слову, украинский голкипер Волынец стал игроком 13-го тура чемпионата Украины.

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