УПЛ назвала игрока и тренера месяца: кто забрал призы

Форвард "спортклубовцев" Артем Довбик – лучший футболист месяца. За него проголосовало 24% респондентов.

Нападающий в октябре провел 6 матчей в Премьер-лиге, в которых забил 5 мячей и отдал 1 ассистент. В частности, Довбик оформил хет-трик против "Зари" (3:0). В голосовании он опередил защитника Цурикова ("Александрия"), хавбека Буяльского ("Динамо"), форварда Прядуна ("Металлист") и полузащитника Мудрика ("Шахтер").

Приз же лучшему тренеру достался наставнику "Зари" Патрику ван Леувену. Нидерландский специалист во главе луганцев в течение месяца одержал 3 победы – над "Черноморцем", "Вересом" и "Металлистом 1925". Также его подопечные уступили "Днепру-1" и свели вничью поединок с "Кривбассом" (2:2).

Ранее Премьер-лига раздала награды лучшим тренеру и игроку августа-сентября. Оба приза достались представителям ровненского "Вереса" – Юрию Вирту и Дмитрию Клецу соответственно.