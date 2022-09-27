Главный тренер и хавбек середняка УПЛ выиграли номинации старта сезона

Украинская Премьер-лига объявила победителей голосования за призы лучшему тренеру и лучшему игроку августа-сентября в чемпионате Украины. Награды достались представителям ровенского "Вереса".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт лиги .

Дмитрий Клец и Юрий Вирт – лучшие футболист и тренер месяца в Премьер-лиге. Оба победили по итогам голосования активных болельщиков.

Хавбек набрал более 31% голосов респондентов. В борьбе за приз Клец опередил вратаря "Черноморца" Непогодова, нападающего "Колоса" Безбородько, хавбека "Днепра-1" Пихаленка и защитника "Александрии" Цурикова. В стартовых турах звезда "Вереса" провел 4 матча УПЛ, в которых забил 1 мяч и отдал 1 ассист.

В свою очередь 48-летний специалист набрал почти 49% голосов. Вторым в голосовании финишировал наставник "Днепра-1" Кучер, а дальше идут Вишняк ("Колос"), ван Леувен ("Заря") и Кривенцов ("Металлист 1925"). Под руководством Вирта "Верес" набрал 9 очков, обыграв "Черноморец", "Ворсклу" и "Кривбасс".

УПЛ возобновится после международной паузы 30 сентября. Начнется 5-й тур матчем "Верес" – "Рух". Впервые за более 5 лет ровенчане примут гостей на родной арене "Авангард".