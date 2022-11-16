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УПЛ назвала гравця та тренера місяця: хто забрав призи

Фото: Артем Довбик у жовтні вдосталь забивав (facebook.com/sportclubdnipro1)
Автор: Антон Федорців

Українська Прем'єр-ліга оголосила переможців голосування в номінаціях найкращому тренеру та найкращому гравцеві жовтня у чемпіонаті України. Вони представляють луганську "Зорю" і "Дніпро-1" відповідно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ліги.

Форвард "спортклубівців" Артем Довбик – найкращий футболіст місяця. За нього проголосували 24% респондентів.

Нападник у жовтні провів 6 матчів у Прем'єр-лізі, в яких забив 5 м'ячів і віддав 1 асист. Зокрема, Довбик оформив хет-трик проти "Зорі" (3:0). У голосуванні він випередив оборонця Цурікова ("Олександрія"), хавбека Буяльського ("Динамо"), форварда Прядуна ("Металіст") і півзахисника Мудрика ("Шахтар").

Натомість приз найкращому тренеру дістався керманичу "Зорі" Патріку ван Леувену. Нідерландський фахівець на чолі луганців упродовж місяця здобув 3 перемоги – над "Чорноморцем", "Вересом" і "Металістом 1925". Також його підопічні поступилися "Дніпру-1" та звели внічию поєдинок із "Кривбасом" (2:2).

Раніше Прем'єр-ліга роздала нагороди найкращим тренеру та гравцю серпня-вересня. Обидва призи дісталися представникам рівненського "Вереса" – Юрію Вірту та Дмитру Кльоцу відповідно.

До слова, український голкіпер Волинець став гравцем 13-го туру чемпіонату України.

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