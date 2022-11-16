УПЛ назвала гравця та тренера місяця: хто забрав призи

Форвард "спортклубівців" Артем Довбик – найкращий футболіст місяця. За нього проголосували 24% респондентів.

Нападник у жовтні провів 6 матчів у Прем'єр-лізі, в яких забив 5 м'ячів і віддав 1 асист. Зокрема, Довбик оформив хет-трик проти "Зорі" (3:0). У голосуванні він випередив оборонця Цурікова ("Олександрія"), хавбека Буяльського ("Динамо"), форварда Прядуна ("Металіст") і півзахисника Мудрика ("Шахтар").

Натомість приз найкращому тренеру дістався керманичу "Зорі" Патріку ван Леувену. Нідерландський фахівець на чолі луганців упродовж місяця здобув 3 перемоги – над "Чорноморцем", "Вересом" і "Металістом 1925". Також його підопічні поступилися "Дніпру-1" та звели внічию поєдинок із "Кривбасом" (2:2).

Раніше Прем'єр-ліга роздала нагороди найкращим тренеру та гравцю серпня-вересня. Обидва призи дісталися представникам рівненського "Вереса" – Юрію Вірту та Дмитру Кльоцу відповідно.