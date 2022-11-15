Звезда середняка УПЛ стал игроком тура чемпионата Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ .

Вратарь "хлеборобов" – Евгений Волынец – игрок тура чемпионата Украины. Он удержал ворота на замке в противостоянии с "Динамо" в столице.

Кандидат в сборную Украины вышел в старте ковалевцев и провел на поле все 90 минут. Он не позволил отличиться ни одному из "динамовцев" и оформил 6-й для себя "сухой" матч в нынешнем сезоне. В общей сложности голкипер провел 12 поединков в Премьер-лиге, в которых пропустил 14 мячей.

Волынца признали лучшим в 13-м туре по решению специалистов экспертного совета. В нее вошли известные в прошлом бомбардиры и тренеры: Венглинский, Гецко, Нагорняк, Сабо, Сопко, Федорчук, Чанцев, Юрчишин и Яворский. В предыдущем туре игроком недели стал вингер "Динамо" Цыганков.

Ранее петровский "Ингулец" уволил наставника команды и назначил и. о. главного тренера. Сергей Лавриненко потерял должность после поражения от харьковского "Металлиста 1925". Он работал во главе петровцев более 6 лет.