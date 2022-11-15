Звезда середняка УПЛ стал игроком тура чемпионата Украины
Ведущие отечественные эксперты выбрали сильнейшего исполнителя в 13-м туре украинской Премьер-лиги. Он гарантировал ковалевскому "Колосу" положительный результат против киевского "Динамо".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.
Вратарь "хлеборобов" – Евгений Волынец – игрок тура чемпионата Украины. Он удержал ворота на замке в противостоянии с "Динамо" в столице.
Кандидат в сборную Украины вышел в старте ковалевцев и провел на поле все 90 минут. Он не позволил отличиться ни одному из "динамовцев" и оформил 6-й для себя "сухой" матч в нынешнем сезоне. В общей сложности голкипер провел 12 поединков в Премьер-лиге, в которых пропустил 14 мячей.
Волынца признали лучшим в 13-м туре по решению специалистов экспертного совета. В нее вошли известные в прошлом бомбардиры и тренеры: Венглинский, Гецко, Нагорняк, Сабо, Сопко, Федорчук, Чанцев, Юрчишин и Яворский. В предыдущем туре игроком недели стал вингер "Динамо" Цыганков.
Ранее петровский "Ингулец" уволил наставника команды и назначил и. о. главного тренера. Сергей Лавриненко потерял должность после поражения от харьковского "Металлиста 1925". Он работал во главе петровцев более 6 лет.
К слову, ранее "Днепр-1" сыграл вничью с "Ворсклой" на Закарпатье.
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