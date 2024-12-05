УПЛ: "Шахтер" в матче с "Ворсклой" размялся перед Лигой чемпионов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исход поединка .

Украина, Премьер-лига, 16-й тур

"Шахтер" – "Ворскла" – 3:1

Голы: Невертон, 14, Судаков, 21, Траоре, 36 – Нестеренко, 77

Команды открыли тур необычно рано, в четверг. Связано это с выступлением "горняков" в Лиге чемпионов, где их ждет мюнхенская "Бавария". Понятно, что на таком фоне полтавчане вряд ли были для подопечных Марино Пушича сильным раздражителем.

Показалось, что "Шахтер" хотел победить малой кровью, без особого напряжения. Так оно в конце концов и вышло. "Ворскла" тоже особо не противилась. Команда играла очень тяжело и в таком состоянии противостоять чемпиону просто не могла.

Поэтому неудивительно, что все вопросы касательно результата команды сняли уже в первом тайме. Стартовый гол "горняков" еще можно списать на невезение. Серия рикошетов сыграла свою роль, когда забивал Невертон.

А вот второй и третий - на совести обороны гостей. Судаков удвоил счет ударом головой из пределов вратарской, находясь там без присмотра. А Траоре пробил Исенко с острого угла под ближнюю стойку. По всем канонам, такие голы - грубая ошибка голкипера.

Ведя 3:0 в первом тайме, "Шахтер" после перерыва успокоился и добивать соперника не стал, держа в голове баталии на евроарене. Это подарило полтавчанам несколько шансов в атаке, один из которых они реализовали. "Горняки" дали Нестеренко пространство в штрафной площадке, и он им воспользовался, забив техничный мяч в дальнюю девятку.

"Шахтер" набрал 33 очка и приблизился на расстояние в четыре пункта к лидерам - "Динамо" и "Александрии". "Ворскла" с 16-ю баллами идет 11-й.