ua ru
Чт, 25 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

УПЛ: "Кривбасс" и "Черноморец" победами закрыли тур

Новина українською →
Кривой Рог, Четверг 25 мая 2023 19:45
УПЛ: "Кривбасс" и "Черноморец" победами закрыли тур Фото: "Кривбасс" дважды наказал "Металлист" (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорцив

Четырьмя матчами в четверг завершился 28-й тур украинской Премьер-лиги. Одесский "Черноморец" и криворожский "Кривбасс" завоевали по три очка, а еще в двух встречах победителей не выявили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

Украина, Премьер-лига, 28-й тур

"Минай" – "Движение" – 0:0

"Ингулец" – "Металлист 1925" – 0:0

"Львов" – "Черноморец" – 0:1

Гол: Салюк, 23

"Кривбасс" – "Металлист" – 2:0

Голы: Соса, 42, Капич, 71

Матч в Кривом Роге задержался более чем на два часа из-за ливня, затопившего поле арены команды Юрия Вернидуба. Впрочем, персонал криворожцев вернул газону удовлетворительное состояние. К влажному покрытию лучше приспособились хозяева.

"Кривбасс" забил по мячу в каждом из таймов. Под занавес первой половины дебютный гол в составе середняка провел Соса. Нигерский нападающий на дальней стойке замкнул прострел Дибанго с левого фланга. Добил "Металлист" Капич, технично уложив мяч в нижний угол после сольного прохода.

"Черноморцу" во Львове хватило и одного гола для победы. Оформили забитый мяч "моряки" в середине первой половины. После розыгрыша углового Кузика классно навесил, а Салюк сыграл головой на опережение и отправил мяч в сетку. Достойно ответить "Львов" так и не смог.

Без голов завершились матчи в Закарпатье и в поселке Петрово. "Минай" хоть и не пропустил от львовского "Руха", но и не подыскал ключи к воротам Панькива и сам. Та же история с "Ингульцем", разошедшимся миром с харьковским "Металлистом 1925".

К слову, накануне "Шахтер" в Киеве разгромил "Зарю" и укрепил лидерство в Премьер-лиге.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УПЛ Черноморец Металлист Чемпионат Украины
NEWS
Мобилизация не для всех. Кого точно не будут призывать на службу (полный список)
Мобилизация не для всех. Кого точно не будут призывать на службу (полный список)
DAILY
Сергей Череватый: Пригожин хочет уйти из Бахмута, так как понимает, что "Вагнер" ждет разгром
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Череватый: Пригожин хочет уйти из Бахмута, так как понимает, что "Вагнер" ждет разгром