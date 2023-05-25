ua ru
Чт, 25 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

УПЛ: "Кривбас" і "Чорноморець" перемогами закрили тур

Новость на русском →
Кривий Ріг, Четвер 25 травня 2023 19:45
УПЛ: "Кривбас" і "Чорноморець" перемогами закрили тур Фото: "Кривбас" двічі покарав "Металіст" (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорців

Чотирма матчами в четвер завершився 28-й тур української Прем'єр-ліги. Одеський "Чорноморець" і криворізький "Кривбас" здобули по три очки, а ще в двох зустрічах переможців не виявили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Україна, Прем'єр-ліга, 28-й тур

"Минай" – "Рух" – 0:0

"Інгулець" – "Металіст 1925" – 0:0

"Львів" – "Чорноморець" – 0:1

Гол: Салюк, 23

"Кривбас" – "Металіст" – 2:0

Голи: Соса, 42, Капіч, 71

Матч у Кривому Розі затримався на понад дві години через зливу, що вщент затопила поле арени команди Юрія Вернидуба. Утім, персонал криворіжців повернув газону задовільний стан. До зрошеного покриття краще пристосувалися господарі.

"Кривбас" забив по м'ячу в кожному з таймів. Під завісу першої половини дебютний гол за середняка провів Соса. Нігерський нападник на дальній стійці замкнув простріл Дібанго з лівого флангу. Добив "Металіст" Капіч, який технічно поклав м'яч у нижній кут після сольного проходу.

"Чорноморцю" у Львові вистачило й одного гола для перемоги. Оформили забитий м'яч "моряки" в середині першої половини. Після розіграшу кутового Кузика класно навісив, а Салюк зіграв головою на випередження і відправив м'яч у сітку. Гідно відповісти "Львів" так і не зумів.

Без голів завершилися матчі на Закарпатті та в селищі Петровому. "Минай" хоч і не пропустив від львівського "Руха", але й не підшукав ключі до воріт Паньківа і сам. Та ж історія з "Інгульцем", який розійшовся миром із харківським "Металістом 1925".

До слова, напередодні "Шахтар" у Києві розгромив "Зорю" і зміцнив лідерство в Прем'єр-лізі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УПЛ Черноморец Металлист Чемпионат Украины
NEWS
Мобілізація не для всіх. Кого точно не призиватимуть на службу (повний перелік)
Мобілізація не для всіх. Кого точно не призиватимуть на службу (повний перелік)
DAILY
Сергій Череватий: Пригожин хоче піти з Бахмута, бо розуміє, що на "Вагнер" чекає розгром
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Череватий: Пригожин хоче піти з Бахмута, бо розуміє, що на "Вагнер" чекає розгром