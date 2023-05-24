"Шахтер" в большинстве разгромил "Зарю": до золотых медалей УПЛ остался шаг

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 28-й тур

"Заря" – "Шахтер" – 0:3

Голы: Судаков, 5, Бондаренко, 59, Келси, 84

Удаление: Снурницын, 49 (С, прямая красная карточка)

"Горняки" со старта встречи очертили намерение победить. Несколько атак номинальных гостей завершилось безрезультатно. Но на 5-й минуте "Шахтер" открыл счет: Зубков разогнал атаку дончан и отдал на Судакова, а тот точно пробил с линии штрафной.

Хавбек "горняков" на этом не остановился. Еще до середины тайма он едва не оформил хет-трик. Сначала Судаков не попал в дальний угол диагональным ударом, а впоследствии чуть не пробил Сапутина с острого угла, но кипер перевел мяч на угловой. Сикан же не переиграл вратаря из центральной зоны.

Впоследствии пришла в себя и "Заря". Вот Русин едва не наказал Трубина за ошибку выстрелом в ближний угол. Впоследствии голкипер "Шахтера" парировал дальний удар Булезы после разворота перед штрафной зоной. Ближе к перерыву игра успокоилась.

А в начале второй половины луганчан подвел Снурницын. Универсал "Зари" грубо атаковал находившегося без мяча Зубкова и заслуженно ушел отдыхать досрочно с красной карточкой в пассиве. Чтобы наказать команду Патрика ван Леувена "Шахтер" потратил 10 минут.

Новым героем "горняков" стал Бондаренко. Первый удар хавбека заблокировала оборона луганцев, но мяч подхватил Крыськив. Он в одно касание вывел Бондаренко на свидание с кипером, и тот реализовал голевой момент.

Забитый мяч позволил "Шахтеру" чувствовать себя еще увереннее. Подопечные Игора Йовичевича принялись "сушить" игру. "Заря" же стала больше налегать на прессинг, но ни отыграться, ни удержать соперника от третьего гола луганский коллектив не смог.

Третий мяч "горняков" организовали появившиеся со скамьи для запасных. Это Топалов прорвался на левый край штрафной и прострелил на дальнюю штангу. Одинокому Келси оставалось только подставить ногу, чтобы установить окончательный результат.

Благодаря победе "Шахтер" увеличил преимущество наверху турнирной таблицы УПЛ до пяти пунктов. "Горняки" набрали 69 очков, а у "Днепра-1" осталось 64. В двух заключительных турах дончанам достаточно набрать два пункта, чтобы стать чемпионом Украины 2022/23.