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УПЛ: "Черноморец" уверенно одолел "Верес" на выезде

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Ровно, Суббота 04 марта 2023 16:18
УПЛ: "Черноморец" уверенно одолел "Верес" на выезде Фото: "Моряки" отпраздновали успех в Ровно (upl.ua)
Автор: Антон Федорцив

Выездной победой одесского "Черноморца" завершился визит в Ровно на матч 16-го тура чемпионата Украины против местного "Вереса".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 16-й тур

"Верес" – "Черноморец" – 1:3

Голы: Маткобожик, 60 – Бадибанга, 13, Алефиренко, 76, Гладкий, 90+3 (пенальти)

"Морякам" удалось забить быстрый мяч. Голевую атаку со своей половины начал центрбек Гучек. Мяч принял Бадибанга, обыграл Гагуна и реализовал выход один на один с Когутом.

Ровенчане пытались отыграться еще до перерыва. Подопечные Юрия Вирта на время даже зажали "Черноморец" на собственной половине. Однако ни один из потенциальных шансов так и не смогли превратить в реальный забитый мяч.

Зато сумел отыграться "Верес" на 60-й минуте. Клец со штрафного навесил на Кучерова, но с его ударом справился Непогодов. Впрочем, кипер "моряков" не удержал мяч и Маткобожик воспользовался случаем в атаке вторым темпом - 1:1.

Тем не менее, решающие полчаса были за гостями. На 76-й минуте одесситы снова вышли вперед благодаря джокеру Романа Григорчука. Алефиренко только что появился на поле со скамейки запасных, заработал два угловых и в суматохе после второго отправил мяч в сетку.

Добил "Верес" в добавленное арбитром время Гладкий. Ветеран уверенно реализовал одиннадцатиметровый, разведя мяч и вратаря по разным углам. Сам опытный форвард и заработал пенальти, когда его скосил Близниченко. Больше команды не забивали.

Благодаря победе "моряки" поднялись на 13-е место в Премьер-лиге. "Черноморец" набрал 14 очков. "Верес" остался на 10-й строчке (17 пунктов).

К слову, киевское "Динамо" сенсационно уступило "Ингульцу" в домашнем матче УПЛ.

Напомним, что ранее вспомнили тренеров-совместителей в истории сборной Украины во главе с Лобановским.

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