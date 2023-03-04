УПЛ: "Чорноморець" упевнено здолав "Верес" на виїзді
Виїзною перемогою одеського "Чорноморця" завершився візит до Рівного на матч 16-го туру чемпіонату України проти місцевого "Вереса".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Україна, Прем'єр-ліга, 16-й тур
"Верес" – "Чорноморець" – 1:3
Голи: Маткобожик, 60 – Бадібанга, 13, Алефіренко, 76, Гладкий, 90+3 (пенальті)
"Морякам" вдалося забити швидкий м'яч. Гольову атаку з власної половини розпочав центрбек Гучек. М'яч прийняв Бадібанга, обіграв Гагуна та реалізував вихід віч-на-віч із Когутом.
Рівняни намагалися відігратися ще до перерви. Підопічні Юрія Вірта на певний час навіть затиснули "Чорноморець" на власній половині. Однак, жоден із потенційних шансів так і не змогли перетворити в реальний забитий м'яч.
Зате "Верес" зумів відігратися на 60-й хвилині. Кльоц зі штрафного навісив на Кучерова, але з його ударом впорався Непогодов. Утім, кіпер "моряків" не втримав м'яч, і Маткобожик скористався нагодою в атаці другим темпом – 1:1.
Тим не менше, вирішальні півгодини були за гостями. На 76-й хвилині одесити знову вийшли вперед завдяки джокеру Романа Григорчука. Алефіренко щойно з'явився на полі з лави запасних, заробив два кутових і в метушні після другого відправив м'яч у сітку.
Добив "Верес" у доданий арбітром час Гладкий. Ветеран упевнено реалізував одинадцятиметровий, розвівши м'яч і воротаря по різних кутах. Сам досвідчений форвард і заробив пенальті, коли його скосив Блізніченко. Більше команди не забивали.
Завдяки перемозі "моряки" піднялися на 13-те місце в Прем'єр-лізі. "Чорноморець" набрав 14 очок. "Верес" залишився на 10-й сходинці (17 пунктів).
До слова, київське "Динамо" сенсаційно поступилося "Інгульцю" в домашньому матчі УПЛ.
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