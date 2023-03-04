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"Динамо" потерпело сенсационное поражение от аутсайдера УПЛ

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Киев, Суббота 04 марта 2023 15:58
"Динамо" потерпело сенсационное поражение от аутсайдера УПЛ
Автор: Антон Федорцив

Неожиданным поражением для киевского "Динамо" завершился матч 16-го тура отечественного первенства против "Ингульца" из Петрово.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 16-й тур

"Динамо" – "Ингулец" – 0:2

Голы: Козак, 12, Одарюк, 43

Начали команды в спокойном темпе. Добавили остроту встрече гости. На 12-й минуте петровцы неожиданно повели в счете. Ситало продавил Дячука и отпасовал на Козака, а тот фактически расстрелял ворота.

Еще до середины первого тайма "Ингулец" едва не удвоил преимущество. Сначала выстрел того же Козака Нещерет перевел на угловой. Вскоре после фланговой подачи удар нанес Нагиев. "Динамовцы" ответили неточной попыткой Буяльского с линии штрафной.

Настоящая опасность возникла под занавес 45-минутки, когда Кабаев пробил выше ворот после двухходовки Ванат-Буяльский. Зато "Ингулец" своей возможностью воспользовался – Клименко в контратаке навесил с правого фланга, а Одарюк коленом отправил мяч в сетку.

На вторую половину "Динамо" вышло с намерением отыграться. Однако контроль территории с первых минут особых дивидендов "бело-синим" не принес. Лишь на 60-й минуте команда Мирчи Луческу организовала настоящий момент. Это Гармаш пробил с разворота, но попал в штангу.

Петровцы ответили двумя возможностями в течение трех минут. Ситало после ошибки Нещерета не смог забить с острого угла. В следующем же эпизоде кипер "Динамо" реабилитировался, парировав удар Смолякова в дальний в контратаке.

У столичного гранда дела в атаке не клеились. Как следствие, "бело-синие" пытались добиться успеха выстрелами с дистанции. Однако Гармаш пробил мимо ворот, а второй его удар заблокировал защитник. Шепелев же отправил мяч над перекладиной.

В конце концов "Динамо" так и не смогло размочить счет и начало второй круг с поражения. Тем временем "Ингулец" одержал первую победу под руководством Сергея Ковальца, возглавившего петровцев зимой. Его подопечные поднялись на 11-е место.

К слову, накануне "Кривбасс" минимально одолел "Колос" и поднялся в топ-6 Премьер-лиги.

Напомним, что ранее вспомнили тренеров-совместителей в истории сборной Украины во главе с Лобановским.

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