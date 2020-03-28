Вже за 28: чи зміцниться курс гривні до долара після паніки через карантин

Населення все ще активно закуповується доларами (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Паніка на міжбанку цього тижня вщухла, але її відгомін ще відчувається, кажуть у банках. Курс за підсумками торгів у п'ятницю закріпився на позначці вище 28 гривень/долар. У роздробі за один долар просять вже 28,6 гривень і більше.

У Нацбанку запевняють, що ажіотаж потроху спадає, ринок починає сам себе регулювати, а тому у НБУ немає необхідності вливати для підтримки гривні стільки ж доларів з резервів, як після початку карантину. Детальніше – у матеріалі РБК-Україна.

Ситуація на валютному ринку помітно змінилася, говорить заступник голови НБУ Олег Чурій. Якщо минулого тижня, коли по всій країні посилили карантин, НБУ для згладжування коливань продав більше 1 млрд доларів, то цього тижня два дні Нацбанк взагалі не виходив на ринок. А за три дні, в які НБУ проводив інтервенції, обсяг продажу склав менше 80 млн доларів, заявив Чурій у п'ятницю.

"Попит дуже впав. Звідки він іде? Перш за все, це українські резиденти, компанії, які купують валюту для виконання експортних контрактів, для виконання своїх боргових зобов'язань", – уточнив заступник глави НБУ.

У банках підтверджують, що обсяг торгів на міжбанку знижується і ринок сам себе почав балансувати у межах 28 гривень/долар навіть без продажу інвалюти з боку НБУ.

"Варто відзначити суттєве скорочення обсягів самих торгів. Основна причина – зниження ділової активності у зв'язку з карантином та нівелювання психологічної складової", – пояснив РБК-Україна директор департаменту інвестиційного бізнесу ПУМБ Антон Стадник.

Не можна сказати, що є чітко виражений сегмент, який купує валюту більше за інших, уточнив Стадник. Єдине, на що він звернув увагу, це те, що на міжбанку валюту купують і фізособи.

"По-перше, закон суттєво спростив правила купівлі валюти фізособами на міжбанку, по-друге, для них це вигідніше, ніж у касі, як з точки зору курсу, так і з точки зору доступності. Адже певний дефіцит готівкового долара, спричинений закриттям авіасполучення, все ще відчувається", – говорить він.

Попит на валюту перестав бути ажіотажним, хоча нервозність, а разом з нею і волатильність, зберігаються, говорить начальник відділу продажів казначейських продуктів "ОТП Банку" Юрій Крохмаль.

За його словами, всі компанії без винятку намагаються закрити і захеджувати свої зобов'язання за імпортними операціями, а також погашають валютні кредити, переходять на гривневе фінансування.

"Фізособи продовжують переводити свої заощадження у валюту. Більше попит саме на долар США. Це традиційно для нашого ринку", – зазначив Юрій Крохмаль.

Графік: НБУ

У НБУ уточнюють, що попит з боку населення також потроху знижується, і останній тиждень банки більше викуповують, ніж продають (якщо враховувати операції в обмінних пунктах та онлайн).

Попит на валюту у касах банку з боку населення дійсно скорочується, підтверджує Антон Стадник. Основна причина – обмеження вільного пересування містом.

"З огляду на карантин люди стали менше відвідувати відділення банків, та й самі банки тимчасово закривають ті свої відділення, де клієнтопотік сильно знизився або припинився", – зазначив топ-менеджер ПУМБ.

Крім того, як пояснив Юрій Крохмаль, скорочується об'єм вільної гривні, яку населення може витратити на покупку валюти, і ажіотаж спадає. "Поновлюються поставки готівкової валюти (доларових банкнот) у банки і зникає дефіцит готівкового ринку, який частково і підігрівав ажіотажний попит з боку населення", – пояснив експерт "ОТП Банку".

У Нацбанку кажуть, що проблема з дефіцитом готівкової валюти через перебої з авіасполученням вже вирішується. На цьому тижні НБУ провів перший обмін готівкового долара на безготівковий. У ході аукціону банки отримали для поповнення кас 130 мільйонів доларів. Вже у понеділок НБУ планує обміняти ще 180 мільйонів доларів готівкою.

В очікуванні новин

І хоча цей тиждень на міжбанку виявився спокійнішим від попереднього, на думку аналітика ІК Concorde Capital Євгенії Ахтирко, ще рано говорити, що ринок не буде схильним до негативних змін у настроях. Як, приміром, 26 березня, коли курс знову почав девальвувати і НБУ знову вийшов з інтервенціями після двох днів без продажів, відзначає аналітик.

"Очевидно, на ринок вплинуло повідомлення про продовження карантину. На наш погляд, нових сплесків у курсі найближчим часом навряд чи вдасться уникнути. Негативні сигнали можуть бути як внутрішні, так і зовнішні", – вважає Ахтирко.

Експерти погоджуються, що такі новини, як, наприклад, підписання нової програми з МВФ або запровадження податкових стимулів для підтримки економіки, будуть позитивно позначатися на девальваційних очікуваннях бізнесу і знижувати панічні настрої на валютному ринку.

"Звичайно, такі новини будуть грати на противагу негативним новинам. А напрямок руху курсу буде залежати від того, які настрої будуть посилюватися або послаблюватися", – додала Євгенія Ахтирко з ІК Concorde Capital.

За оцінкою Юрія Крохмаля з "ОТП Банку", до кінця місяця обмінний курс закріпиться у діапазоні 27-28,5 гривень/долар.