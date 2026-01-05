ua en ru
Пн, 05 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Bitcoin поднялся до самого высокого уровня за три недели: в чем причина

Понедельник 05 января 2026 12:31
UA EN RU
Bitcoin поднялся до самого высокого уровня за три недели: в чем причина Иллюстративное фото: Bitcoin обновил трехнедельный максимум на фоне задержания Мадуро (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Стоимость Bitcoin подскочила до отметки 93 323 долларов на торгах в Азии в понедельник, 5 января. Это самый высокий уровень криптовалюты с 11 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Агентство пишет, что таким образом рынок криптовалют отреагировал на операцию США в Венесуэле по аресту Николаса Мадуро.

Bitcoin прибавил 2,3% и быстро восстановился после кратковременного падения ниже 90 000 долларов в субботу сразу после первых новостей о взрывах в Каракасе. Кроме крупнейшей криптовалюты, в цене выросли и эфир и XRP, тогда как золото подорожало на 2% (более 4400 долларов за унцию), а серебро - на 4,8%.

Отмечается, что в течение нескольких недель торговля Bitcoin происходила в узком диапазоне и криптовалюта завершила год, снизившись на 6,5%. В прошлом году она демонстрировала худшую динамику, несмотря на благоприятные для рынка решения, инициированные американским лидером Дональдом Трампом.

По состоянию на 2 января инвесторы вложили 471 млн долларов в 12 биржевых биткоин-фондов (ETF), которые зарегистрированы в Соединенных Штатах. Этот приток средств стал крупнейшим с 11 ноября, что может демонстрировать изменение настроений на криптовалютном рынке.

Операция США в Венесуэле

Напомним, операция США в Венесуэле под кодовым названием Absolute Resolve началась 3 января 2026 года. Американские силы нанесли авиаудары по Каракасу и заблокировали ключевые объекты инфраструктуры, что стало началом активной фазы свержения режима.

На следующий день стало известно о задержании Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес. Они были взяты под стражу при попытке покинуть президентский дворец и оперативно вывезены за пределы страны.

Президент США Дональд Трамп официально подтвердил успех операции и заявил, что Мадуро предстанет перед судом по обвинению в наркотерроризме. Сейчас венесуэльский политик находится под стражей в Нью-Йорке.

Захваченного лидера Венесуэлы доставили в Нью-Йорк и сегодня, 5 января, он должен предстать перед федеральным судьей для объявления официальных обвинений в "наркотерроризме".

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Венесуэла Дональд Трамп Биткоин Николас Мадуро
Новости
Зеленский назначил Кислицу первым заместителем главы ОП
Зеленский назначил Кислицу первым заместителем главы ОП
Аналитика
Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем