Bitcoin поднялся до самого высокого уровня за три недели: в чем причина

Стоимость Bitcoin подскочила до отметки 93 323 долларов на торгах в Азии в понедельник, 5 января. Это самый высокий уровень криптовалюты с 11 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Агентство пишет, что таким образом рынок криптовалют отреагировал на операцию США в Венесуэле по аресту Николаса Мадуро.

Bitcoin прибавил 2,3% и быстро восстановился после кратковременного падения ниже 90 000 долларов в субботу сразу после первых новостей о взрывах в Каракасе. Кроме крупнейшей криптовалюты, в цене выросли и эфир и XRP, тогда как золото подорожало на 2% (более 4400 долларов за унцию), а серебро - на 4,8%.

Отмечается, что в течение нескольких недель торговля Bitcoin происходила в узком диапазоне и криптовалюта завершила год, снизившись на 6,5%. В прошлом году она демонстрировала худшую динамику, несмотря на благоприятные для рынка решения, инициированные американским лидером Дональдом Трампом.

По состоянию на 2 января инвесторы вложили 471 млн долларов в 12 биржевых биткоин-фондов (ETF), которые зарегистрированы в Соединенных Штатах. Этот приток средств стал крупнейшим с 11 ноября, что может демонстрировать изменение настроений на криптовалютном рынке.