Впервые с 2022 года: в Кремле подтвердили очередное нарушение Путиным Конституции РФ

В России вновь проигнорировали конституционную норму об обязательном ежегодном обращении главы государства к парламенту. В Кремле официально подтвердили, что в 2025 году такого выступления не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию росСМИ.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский диктатор Владимир Путин в 2025 году не будет выступать с ежегодным посланием к Федеральному собранию, несмотря на то что Конституция РФ предусматривает такое обращение каждый год. По его словам, решение было принято лично Путиным.

"Это решение главы государства, это же его послание <…> Всё состоится своевременно", – сказал Дмитрий Песков.

Когда Путин может вернуться к формату послания

РосСМИ со ссылкой на источник, близкий к администрации президента, пишет, что подготовка к обращению может начаться накануне выборов в Госдуму, которые запланированы на сентябрь 2026 года.

Другие источники считают, что дата возможного выступления будет зависеть от ситуации на фронте, а также от хода контактов с США.

Война вместо внутренней повестки

Сообщается, что диктатор РФ не планирует зачитывать ежегодное послание, поскольку, по словам одного из источников, он сейчас "больше озабочен войной и ядерными угрозами США, чем внутренними проблемами".

Путин, находящийся у власти более 20 лет с четырехлетним перерывом, уже нарушал конституционное требование о послании в 2017 году и в 2022 году — в первый год полномасштабной войны против Украины.

Тогда это также не имело никаких последствий. В 2024 году обращение состоялось 29 февраля — незадолго до псевдовыборов, по итогам которых он был переизбран на пятый срок.