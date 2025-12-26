Впервые с 2022 года: в Кремле подтвердили очередное нарушение Путиным Конституции РФ
В России вновь проигнорировали конституционную норму об обязательном ежегодном обращении главы государства к парламенту. В Кремле официально подтвердили, что в 2025 году такого выступления не будет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию росСМИ.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский диктатор Владимир Путин в 2025 году не будет выступать с ежегодным посланием к Федеральному собранию, несмотря на то что Конституция РФ предусматривает такое обращение каждый год. По его словам, решение было принято лично Путиным.
"Это решение главы государства, это же его послание <…> Всё состоится своевременно", – сказал Дмитрий Песков.
Когда Путин может вернуться к формату послания
РосСМИ со ссылкой на источник, близкий к администрации президента, пишет, что подготовка к обращению может начаться накануне выборов в Госдуму, которые запланированы на сентябрь 2026 года.
Другие источники считают, что дата возможного выступления будет зависеть от ситуации на фронте, а также от хода контактов с США.
Война вместо внутренней повестки
Сообщается, что диктатор РФ не планирует зачитывать ежегодное послание, поскольку, по словам одного из источников, он сейчас "больше озабочен войной и ядерными угрозами США, чем внутренними проблемами".
Путин, находящийся у власти более 20 лет с четырехлетним перерывом, уже нарушал конституционное требование о послании в 2017 году и в 2022 году — в первый год полномасштабной войны против Украины.
Тогда это также не имело никаких последствий. В 2024 году обращение состоялось 29 февраля — незадолго до псевдовыборов, по итогам которых он был переизбран на пятый срок.
Напоминаем, что диктатор Путин во время так называемой прямой линии стал участником скандального эпизода на государственном телевидении РФ: в эфире российских каналов показали человека, которого представили как корреспондента британской службы BBC Стива Розенберга, хотя сам журналист опроверг свое выступление.
Отметим, что диктатор Путин получает от российских генералов и спецслужб приукрашенные и искаженные доклады о ситуации на фронте, из-за чего продолжает верить в способность РФ одержать победу над Украиной.