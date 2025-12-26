ua en ru
Пт, 26 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Впервые с 2022 года: в Кремле подтвердили очередное нарушение Путиным Конституции РФ

Россия, Пятница 26 декабря 2025 06:00
UA EN RU
Впервые с 2022 года: в Кремле подтвердили очередное нарушение Путиным Конституции РФ Фото: диктатор Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

В России вновь проигнорировали конституционную норму об обязательном ежегодном обращении главы государства к парламенту. В Кремле официально подтвердили, что в 2025 году такого выступления не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию росСМИ.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский диктатор Владимир Путин в 2025 году не будет выступать с ежегодным посланием к Федеральному собранию, несмотря на то что Конституция РФ предусматривает такое обращение каждый год. По его словам, решение было принято лично Путиным.

"Это решение главы государства, это же его послание <…> Всё состоится своевременно", – сказал Дмитрий Песков.

Когда Путин может вернуться к формату послания

РосСМИ со ссылкой на источник, близкий к администрации президента, пишет, что подготовка к обращению может начаться накануне выборов в Госдуму, которые запланированы на сентябрь 2026 года.

Другие источники считают, что дата возможного выступления будет зависеть от ситуации на фронте, а также от хода контактов с США.

Война вместо внутренней повестки

Сообщается, что диктатор РФ не планирует зачитывать ежегодное послание, поскольку, по словам одного из источников, он сейчас "больше озабочен войной и ядерными угрозами США, чем внутренними проблемами".

Путин, находящийся у власти более 20 лет с четырехлетним перерывом, уже нарушал конституционное требование о послании в 2017 году и в 2022 году — в первый год полномасштабной войны против Украины.

Тогда это также не имело никаких последствий. В 2024 году обращение состоялось 29 февраля — незадолго до псевдовыборов, по итогам которых он был переизбран на пятый срок.

Напоминаем, что диктатор Путин во время так называемой прямой линии стал участником скандального эпизода на государственном телевидении РФ: в эфире российских каналов показали человека, которого представили как корреспондента британской службы BBC Стива Розенберга, хотя сам журналист опроверг свое выступление.

Отметим, что диктатор Путин получает от российских генералов и спецслужб приукрашенные и искаженные доклады о ситуации на фронте, из-за чего продолжает верить в способность РФ одержать победу над Украиной.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
Новости
Выборы во время войны: Корниенко назвал дату первой встречи рабочей группы
Выборы во время войны: Корниенко назвал дату первой встречи рабочей группы
Аналитика
"Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну