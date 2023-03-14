Байдену доложили об инциденте с американским дроном над Черным морем

Президента США Джо Байдена проинформировали о столкновении российского истребителя с американским дроном над Черным морем.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста Келли Мейер в Twitter, об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби.

"Примечательно, насколько безрассудно это было и привело к сбитию одного из наших беспилотников", - подчеркнул американский чиновник.