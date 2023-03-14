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Генерал НАТО проинформировал союзников о сбитии американского дрона над Черным морем

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Вторник 14 марта 2023 20:04
Генерал НАТО проинформировал союзников о сбитии американского дрона над Черным морем Фото: генерал НАТО проинформировал союзников о сбитии американского дрона над Черным морем (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Командующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи уведомил страны Альянса об инциденте над Черным морем.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian, об этом заявил представитель НАТО.

"Высший военный командир НАТО генерал Кристофер Каволи проинформировал союзников об инциденте над Черным морем с участием российского истребителя и американского военного беспилотника", - приводит издание слова неназванного представителя Альянса.

Напомним, сегодня утром над Черным морем столкнулись российский истребитель Су-27 и американский беспилотник MQ-9 Reaper.

Позже стало известно, что об инциденте уже доложили президенту США Джо Байдену.

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