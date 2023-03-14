Фото: генерал НАТО проинформировал союзников о сбитии американского дрона над Черным морем (Getty Images)

Командующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи уведомил страны Альянса об инциденте над Черным морем.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian, об этом заявил представитель НАТО.