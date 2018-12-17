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У Греції прогримів вибух біля будівлі телеканалу

Новини » Надзвичайні події    17.12.2018 - 10:14
У Греції прогримів вибух біля будівлі телеканалу
Фото: місце вибуху (skai.gr)

В результаті інциденту ніхто не постраждав

У Греції прогримів вибух біля місцевого телеканалу Skai, в результаті інциденту потерпілих немає. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Skai.

Повідомляється, що вибух стався біля офісної будівлі, де знаходяться радіо, телеканал Skai та редакція газети Kathimerini. Примітно, що за 45 хвилин до вибуху надійшов анонімний дзвінок з попередженням. Після дзвінка будівлю евакуювали, а поліція оточила зону ураження.

Також повідомляється, що в результаті вибуху потерпілих немає, але вибуховою хвилею вибило вікна. За даними поліції, для виготовлення бомби використовували близько 5 кг вибухової речовини. Передбачається, що зловмисників було двоє. На записах камер відеоспостереження видно, як вони залишили сумку з бомбою і зникли з місця події.

Нагадаємо, раніше в листопаді в Афінах у будинок заступника прокурора підклали бомбу. Її вдалося знешкодити, так як невідомий через ЗМІ повідомив адресу, де закладена бомба, і сказав, що вибух станеться через 20 хвилин.

У травні 2017 року в Греції вибухнув автомобіль екс-прем'єра країни Лукаса Пападімоса. Також повідомлялося, що він отримав поранення.

 

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