Россияне все еще стремятся создать буферную зону на Северо-Слобожанском направлении, - ВСУ

Несмотря на уменьшение штурмовых действий, российские войска не отказываются от намерений создать буферную зону на Северо-Слобожанском направлении, охватывающую приграничье Сумской области.

Как сообщает РБК-Украина , об этом спикер группировки войск "Курск" Александр Неизвестный рассказал в эфире телемарафона.

"Направление (Северо-Слобожанское - ред.) остается довольно активным, несмотря на относительное уменьшение штурмовых действий со стороны противника. Хотя от создания заявленной ими (россиянами - ред.) буферной зоны враг не отказывается", - рассказал Неизвестный.

По его словам, украинские бойцы срывают планы оккупантов. Часть подразделений продолжает удерживать позиции на территории России, одновременно отбивая штурмы на украинской стороне и нанося противнику максимальные потери.

Основной тактикой россиян остаются малые пешие штурмовые группы по два-четыре военнослужащих, а использование техники для штурмов на этом направлении случается редко.

"Каждая попытка провести такие штурмовые действия для улучшения своего положения для врага завершается, конечно, фиаско. Уничтожается как его личный состав, так и техника, поэтому противник пытается нанести как можно больше огневого поражения, применяя всю номенклатуру вооружения, включая КАБы, артиллерию, РСЗО", - отметил спикер.

По его словам, за сутки противник наносит на этом направлении в среднем до 15 ударов с применением КАБов, причем один удар может включать до 30 таких бомб.

"В глубину операционной зоны их (КАБы - ред.) применяют все реже, то есть враг стремится нанести ущерб именно боевым порядкам нашей группировки. Соответственно, применяет ударные беспилотники типа "Шахед", "Италмас", использует ложные цели типа "Гербера", а также дроны "Молния" и FPV на оптоволокне", - добавил Неизвестный.