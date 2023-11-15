Уникальная ситуация. Что происходит на левом берегу Херсонской области на плацдарме в ВСУ

Вооруженным силам Украины удалось закрепиться на левом берегу Херсонской области и проводить там военные операции. Но говорить о критической угрозе для российской группировки на той части Херсонской области пока рано.

Детальнее о том, что происходит на левом берегу Херсонской области, - в материале РБК-Украина .

Украинский плацдарм

На этой неделе руководитель ОП Андрей Ермак, выступая в Институте Гадсона в Вашингтоне, заявил, что украинским военным удалось переправиться через Днепр и закрепиться на левом берегу Херсонской области. Конкретики он не привел, но это заявление быстро распространилось по Telegram-каналам и СМИ.

В последней сводке американского Института изучения войны, более известного как ISW, также говорится, что геолокационные кадры, опубликованные 13 ноября, показывают продвижение ВСУ к Крынкам (в 2 км от берега реки Днепр).

"ISW продолжает оценивать, что украинские силы проводят более масштабные, чем обычно, наземные операции на восточном берегу Херсонской области с середины октября 2023 года и что украинские силы, похоже, способны удерживать и обеспечивать свои текущие позиции на контролируемой Россией стороне Днепра", - отметили аналитики.

Что говорят в ВСУ

В Вооруженных Силах с осторожностью комментируют информацию об успехах на левобережье Херсонской области. Так, сегодня в эфире телемарафона руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк призвала соблюдать информационную тишину. Но в то же время она намекнула, что в дальнейшем можно будет говорить о "больших успехах".

"Линия фронта сегодня достаточно подвижна. Очевиден факт, что врага это прижимает. Пока мы просим информационной тишины, чтобы заработала наша запланированная сентенция, которая позволит потом отчитаться о больших успехах", - подытожила Гуменюк.

Если посмотреть на карту сервиса Deepstate, можно увидеть широкую "серую зону" (территория, которая не находится ни под чьим постоянным контролем) вдоль Днепра на левобережье Херсонской области.

Уникальная ситуация

По словам военного эксперта Александра Коваленко, на левом берегу Херсонской области сейчас можно наблюдать "уникальную ситуацию по увеличению серой зоны", которая тянется от Олешек до Новой Каховки преимущественно по первому рубежу обороны россиян вдоль дороги, которая идет от Олешек на Новую Каховку через поселки Крынки, Казачьи Лагеря, Песчановка и другие.

"В некоторых местах эта "серая зона" уже поглощает большую часть этих населенных пунктов, а в некоторых локациях перерезала, поглотила именно эту дорогу, логистику. Что значительно уменьшает мобильность и возможности российских оккупантов противодействовать их увеличению и разрастанию", - сказал эксперт РБК-Украина.

В районе Крынок, о которых упоминали и в ISW, эта "серая зона" зашла в лес, ведущий к основной логистической артерии россиян - трассе 2206, которая идет от Олешек фактически через всю Херсонскую и Запорожскую области на Мелитополь. Сейчас эта артерия используется россиянами, в том числе и для противодействия разрастанию "серой зоны".

"Российское командование, несмотря на то, что накануне была распространена ложная информация о каком-то их непонятном "жесте доброй воли" из Херсонской области, не пытается сегодня подготовить условия для побега именно из этого плацдарма. А как раз наоборот. Сейчас осуществляются мероприятия ресурсами двух бригад для того, чтобы заблокировать разрастание этой "серой зоны" с использованием соответствующих сил и средств", - пояснил Коваленко.

И пока украинские военные не перережут трассу 2206 года, говорить о критической угрозе для россиян на левом берегу Днепра невозможно, подчеркнул эксперт, но добавил, что любое продвижение ВСУ - это освобождение территорий.

"Поэтому нельзя говорить, что это может быть какая-то отдельная боевая задача. Это общая боевая задача по освобождению территорий. Если говорить об обеспечении соответствующих условий для более безопасного существования правого берега, то да. Это тоже можно расценивать. Но пока рано говорить, что именно это является основной целью для того, чтобы "серая зона" и дальше разрасталась", - резюмировал он.