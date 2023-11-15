Некоторые села на оккупированном левобережье Херсонской области стали безлюдными

Об этом рассказали мэр оккупированной Новой Каховки Владимир Коваленко и начальница Олешковской МВА Татьяна Гасаненко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект Радио Свобода "Новости Приазовья" .

В частности, Коваленко рассказал, что в селе Корсунка уже нет местных жителей, сейчас там много разбитой российской техники.

"Корсунка она пуста, после затопления туда практически никто не вернулся", - сказал он.

Опустошенные села есть и в Олешковской общине, которая сейчас также находится в оккупации.

"Это село Подстепное, Крынки, Нечаево. Не знаю, сколько людей на самом деле на сегодняшний день осталось в Песчановке. Не с кем связаться, людей нет", - сообщила начальница МВА.

По ее данным, всего к общине принадлежат 13 населенных пунктов. Пока там проходит линия разграничения между ВСУ и российской армией. Населенные пункты, расположенные в непосредственной близости от Днепра, страдают больше всего.

"На начало полномасштабного вторжения России Олешковская территориальная община насчитывала почти 40 тысяч населения, сейчас, по очень условным подсчетам, там осталось не более 9 тысяч. В самих Олешках из 20 тыс. населения остается около 3 тысяч. По другим некоторым населенным пунктам жителей можно пересчитать по пальцам одной или двух рук", - добавила Гасаненко.

Ситуация на левом берегу Херсонской области

Отметим, что в последние недели все чаще сообщается о боевых действиях и продвижении ВСУ на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Как писали эксперты Института изучения войны (ISW) в недавнем отчете, российскому военному командованию, скорее всего, будет трудно перебросить боеспособные подкрепления для реагирования на продолжающиеся украинские операции на левом берегу Херсонщины.

По мнению эксперта, бойцы ВСУ на временно оккупированном левом берегу Днепра сбивают российских захватчиков с толку. На Таврическом направлении украинские военные в определенном количестве переместились на левый берег, но идут не в лоб, а вдоль реки. Таким образом, они усложнили задачи для россиян, которые не могут полностью окружить ВСУ.

В Институте изучения войны также ранее сообщалось, что ВСУ удерживают позиции и расширяют свое присутствие на левом берегу Херсонской области.

По мнению британской разведки, решающим фактором в боях за левый берег Херсонской области станет способность военных к интенсивному использованию артиллерии.