ВСУ закрепились на левом берегу в Херсонской области, - ISW

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

В выступлении в Институте Гудзона в Вашингтоне Ермак подчеркнул, что, несмотря на сложную боевую обстановку, украинские войска "закрепились на левом берегу Днепра" и продолжают контрнаступательные действия на неопределенных участках фронта.

"ISW продолжает оценивать, что украинские силы проводят более масштабные, чем обычно, наземные операции на восточном берегу Херсонской области с середины октября 2023 года и что украинские силы, похоже, способны удерживать и обеспечивать свои текущие позиции на контролируемой Россией стороне Днепра", - отметили аналитики.

Геолокационные кадры, опубликованные 13 ноября, показывают, что украинские войска недавно продвинулись в Крынки (30 км к северо-востоку от Херсонской области и 2 км от реки Днепр).

Ситуация на левом берегу Херсонской области

Отметим, что в последние недели все чаще сообщается о боевых действиях и продвижении ВСУ на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Как писали эксперты Института изучения войны (ISW) в недавнем отчете, российскому военному командованию, скорее всего, будет трудно перебросить боеспособные подкрепления для реагирования на продолжающиеся украинские операции на левом берегу Херсонщины.

По мнению эксперта, бойцы ВСУ на временно оккупированном левом берегу Днепра сбивают российских захватчиков с толку. На Таврическом направлении украинские военные в определенном количестве переместились на левый берег, но идут не в лоб, а вдоль реки. Таким образом, они усложнили задачи для россиян, которые не могут полностью окружить ВСУ.

В Институте изучения войны также ранее сообщалось, что ВСУ удерживают позиции и расширяют свое присутствие на левом берегу Херсонской области.

По мнению британской разведки, решающим фактором в боях за левый берег Херсонской области станет способность военных к интенсивному использованию артиллерии.

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