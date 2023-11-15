В Силах обороны Юга намекнули на "большие успехи", но нужна информационная тишина

Военные призывают соблюдать информационную тишину, что впоследствии позволит отчитаться о "больших успехах" на южном направлении.

Об этом заявила начальница Объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, передает РБК-Украина со ссылкой на эфир национального телемарафона.

По ее словам, российские войска перешли в интенсивную оборону на южном направлении. Агрессор уже понимает, что продвижение Сил обороны становится неотвратимым.

Гуменюк отметила, что россияне не могут просчитать, с какого направления им ожидать такой опасности.

Сейчас оккупанты из-за неуверенности в ситуации на фронте пытаются активизировать тяжелую артиллерию, РСЗО и тактическую авиацию.

Также она сообщила, что оттеснения со стороны украинских военных происходят на линии от 3 до 8 километров вдоль всего побережья.

"Линия фронта сегодня достаточно подвижна. Очевиден факт, что врага это прижимает. Пока мы просим информационной тишины с тем, чтобы заработала наша запланированная сентенция, которая позволит потом отчитаться о больших успехах", - подытожила Гуменюк.