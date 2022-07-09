Знищено 300 окупантів і п'ять БПЛА: названі нові втрати РФ
Фото: втрати Росії у війні проти України станом на 9 липня (Facebook.com/mod.mil.rus)
За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 300 військових російської армії. Всього з початку війни знищено близько 37200 окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.07 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 37200 (+300) осіб ліквідовано,
- танків - 1638 (+1) од,
- бойових броньованих машин - 3815 (+4) од,
- артилерійських систем - 832 (+4) од,
- РСЗВ - 247 (+0) од,
- засоби ППО - 108 (+1) од,
- літаків - 217 (+0) од,
- гелікоптерів - 187 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 674 (+5),
- крилаті ракети - 155 (+0),
- кораблі / катери - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2687 (+2) од,
- спеціальна техніка - 66 (+0).
Зазначається, що найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі українські десантники спалили 5 танків і взяли в полон російських окупантів.
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