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Уничтожено 300 оккупантов и пять БПЛА: названы новые потери РФ

Новина українською →
Киев, Суббота 09 июля 2022 10:31
Уничтожено 300 оккупантов и пять БПЛА: названы новые потери РФ Фото: Потери России в войне против Украины по состоянию на 9 июля (Facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Руслан Гаращенко

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 300 военных российской армии. Всего с начала войны уничтожено около 37200 оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 09.07 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 37200 (+300) человек ликвидировано,
  • танков - 1638 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин - 3815 (+4) ед,
  • артиллерийских систем - 832 (+4) ед,
  • РСЗО - 247 (+0) ед,
  • средства ПВО - 108 (+1) ед,
  • самолетов - 217 (+0) ед,
  • вертолетов - 187 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 674 (+5),
  • крылатые ракеты - 155 (+0),
  • корабли / катера - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2687 (+2) ед,
  • специальная техника - 66 (+0).

Отмечается, что наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе украинские десантники сожгли 5 танков и взяли в плен российских оккупантов.

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