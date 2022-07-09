Уничтожено 300 оккупантов и пять БПЛА: названы новые потери РФ
Фото: Потери России в войне против Украины по состоянию на 9 июля (Facebook.com/mod.mil.rus)
За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 300 военных российской армии. Всего с начала войны уничтожено около 37200 оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 09.07 ориентировочно составили:
- личного состава - около 37200 (+300) человек ликвидировано,
- танков - 1638 (+1) ед,
- боевых бронированных машин - 3815 (+4) ед,
- артиллерийских систем - 832 (+4) ед,
- РСЗО - 247 (+0) ед,
- средства ПВО - 108 (+1) ед,
- самолетов - 217 (+0) ед,
- вертолетов - 187 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 674 (+5),
- крылатые ракеты - 155 (+0),
- корабли / катера - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2687 (+2) ед,
- специальная техника - 66 (+0).
Отмечается, что наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении.
Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе украинские десантники сожгли 5 танков и взяли в плен российских оккупантов.
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