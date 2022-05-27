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На Донбасі знищили командний пункт Росії, ліквідовано багато офіцерів

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Донецька область, П'ятниця 27 травня 2022 21:56
На Донбасі знищили командний пункт Росії, ліквідовано багато офіцерів Фото: на Донбасі знищили командний пункт росіян (t.me suspilnechernihiv)
Автор: Дмитро Левицький

Українські військові знищили передовий командний пункт російських окупантів на території Донецької області.

Про це розповів радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір YouTube-каналу ФЕЙГИН LIVE.

У командному пункті перебували російські офіцери. Навряд чи вони вижили після удару українських військових.

"Понад 20 старших російських офіцерів там було. Будівля була знищена повністю", - зазначив Арестович.

Нагадаємо, також українські військові знищили сьогодні позицію дивізії російських десантників у Харківській області. Окупанти там зазнали значних втрат.

Крім того, на території Харківської області українські десантники збили російській вертоліт.

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