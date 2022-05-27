На Донбасі знищили командний пункт Росії, ліквідовано багато офіцерів
Українські військові знищили передовий командний пункт російських окупантів на території Донецької області.
Про це розповів радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір YouTube-каналу ФЕЙГИН LIVE.
У командному пункті перебували російські офіцери. Навряд чи вони вижили після удару українських військових.
"Понад 20 старших російських офіцерів там було. Будівля була знищена повністю", - зазначив Арестович.
Нагадаємо, також українські військові знищили сьогодні позицію дивізії російських десантників у Харківській області. Окупанти там зазнали значних втрат.
Крім того, на території Харківської області українські десантники збили російській вертоліт.
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