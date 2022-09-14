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В Луганську мобілізовані влаштували бунт проти відправки на фронт у так звану "ДНР" (відео)

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Луганськ, Середа 14 вересня 2022 15:54
В Луганську мобілізовані влаштували бунт проти відправки на фронт у так звану "ДНР" (відео) Фото: у Луганську мобілізовані вчинили бунт 14 вересня (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У тимчасово окупованому Луганську влаштували бунт проти відправки чоловіків, яких ЗСУ вибили з Харківської області, у так звану "ДНР", щоб воювати вже на Донецькому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ.

"До Луганська повернулися мобілізовані, вибиті з Харківської області. Замість відпустки їх хотіли перекинути на фронт в так звану "ДНР". Мамкених героїв своїми грудьми прикрили жінки, заявивши, що нікуди вони не підуть", - йдеться в повідомленні.

У СтратКомі додають, що "самі мобілізовані теж їхати допомагати "братському народу" щоб повернутися наступного разу в пакетах, не хочуть".

Як повідомлялося, чергова ротація російських військових складається з жителів Далекого Сходу РФ та Камчатки, оскільки вони більш адаптовані до холодної та морозної погоди.

До того ж на окупованій частині Луганської області підконтрольні росіянам "адміністрації" продовжують проводити так звану "мобілізацію" та відправляти на фронт майже всіх, навіть чоловіків 60+.

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